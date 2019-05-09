Парад в Москве: военная авиация не взлетела в небо
В Москве,как и каждый год, собирались устроить масштабный парад в честь 9 мая. Солдаты, техника, авиация... Хотя стоп! С самолетами что-то не сложилось. Всему виной…
….небесная канцелярия. В воздух должны были взлететь 56 самолетов и 18 вертолетов, но свое "нет" сказала погода. Почему русские не разогнали облака - неизвестно. Бюджета не хватило? А может патриарх Кирилл слишком мало намолил на ясное небо? Кто знает…
Зато в магазинах есть победная колбаса. Вот!
Напомним, мракобесие – важная часть госидеологии "запоребрика". Сперва оно добралось до госаппарата Россиюшки, потом до науки и вот, настал черед армии.
Официальное издание Минообороны РФ "Армейский сборник" раскрыло нам страшную тайну. Оказывается, в России есть боевые маги! Правда, называют их парапсихологами, но суть бреда от этого не меняется.