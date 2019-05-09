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Парад в Москве: военная авиация не взлетела в небо

09 мая, 12:30
На параде в Москве военная авиация не взлетела в небо - фото 1
На параде в Москве военная авиация не взлетела в небо

В Москве,как и каждый год, собирались устроить масштабный парад в честь 9 мая. Солдаты, техника, авиация... Хотя стоп! С самолетами что-то не сложилось. Всему виной…

На День Победы в Москве никто не приедет. Вообще

….небесная канцелярия. В воздух должны были взлететь 56 самолетов и 18 вертолетов, но свое "нет" сказала погода. Почему русские не разогнали облака - неизвестно. Бюджета не хватило? А может патриарх Кирилл слишком мало намолил на ясное небо? Кто знает…

Зато в магазинах есть победная колбаса. Вот!

Парад в Москве: военная авиация не взлетела в небо - фото 180729

Напомним, мракобесие – важная часть госидеологии "запоребрика". Сперва оно добралось до госаппарата Россиюшки, потом до науки и вот, настал черед армии.

Официальное издание Минообороны РФ "Армейский сборник" раскрыло нам страшную тайну. Оказывается, в России есть боевые маги! Правда, называют их парапсихологами, но суть бреда от этого не меняется.

 
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