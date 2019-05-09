Парад в Москве: военная авиация не взлетела в небо

12:30 09 мая,

На параде в Москве военная авиация не взлетела в небо

В Москве,как и каждый год, собирались устроить масштабный парад в честь 9 мая. Солдаты, техника, авиация... Хотя стоп! С самолетами что-то не сложилось. Всему виной…

….небесная канцелярия. В воздух должны были взлететь 56 самолетов и 18 вертолетов, но свое "нет" сказала погода. Почему русские не разогнали облака - неизвестно. Бюджета не хватило? А может патриарх Кирилл слишком мало намолил на ясное небо? Кто знает…

Зато в магазинах есть победная колбаса. Вот!