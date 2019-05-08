Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

В Севастополе повесили Сталина - соцсети

08 мая, 16:30
В Севастополе повесили Сталина - фото 1
В Севастополе повесили Сталина

В Севастополе повесили билборд с ликом советского диктатора Иосифа Сталина.

Уроки некромантии. Кто и зачем пытается оживить дух Иосифа Сталина

Соответствующая информация появилась в сети.

В Севастополе повесили Сталина - соцсети - фото 180706

"Я родилась в городе, где война – самое большое достижение. воспоминание о ней были неприкосновенными и сакральными. история в школе была примерно такой же. мифы и громкие фразы, однобокость и замалчивание фактов. Мы гордились и не думали.
Неделю назад я была в Севастополе. Ничего не изменилось. Кажется, будто война закончилась лишь вчера. Без нее ничего нет, потому что прошлое всегда было важнее будущего", - написала Валерия Черненко и выложила ЭТО в комментариях.

В Севастополе повесили Сталина - соцсети - фото 180704

На вопрос, Севастополь ли изображен на фото, она ответила утвердительным "да". Многим это пришлось не по душе.

В Севастополе повесили Сталина - соцсети - фото 180705

Отметим, что усатый вождь неоднократно красовался на просторах "города-героя". И мы не удивлены: вирус сталинизма давно уже заполонил всех жителей запоребрика, где из-за аннексии оказался и Крым. Согласно соцопросам, 51% жителей РФ позитивно относится к вождю, из которых 41 % уважает тирана, 4 % - восхищается диктатором, 6 % - ему симпатизирует.

В общей сложности около 70 % убеждены в положительной роли Сталина для истории страны. Однако не все так плохо: 8 % все еще ненавидят деспота; 26 % опрошенных как не любят, так и не презирают "вождя".

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Иосиф Сталин Севастополь Россия Крым День Победы Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...