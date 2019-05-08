В Севастополе повесили Сталина - соцсети

16:30 08 мая,

В Севастополе повесили Сталина

В Севастополе повесили билборд с ликом советского диктатора Иосифа Сталина.

Соответствующая информация появилась в сети.

"Я родилась в городе, где война – самое большое достижение. воспоминание о ней были неприкосновенными и сакральными. история в школе была примерно такой же. мифы и громкие фразы, однобокость и замалчивание фактов. Мы гордились и не думали.

Неделю назад я была в Севастополе. Ничего не изменилось. Кажется, будто война закончилась лишь вчера. Без нее ничего нет, потому что прошлое всегда было важнее будущего", - написала Валерия Черненко и выложила ЭТО в комментариях.

На вопрос, Севастополь ли изображен на фото, она ответила утвердительным "да". Многим это пришлось не по душе.

Отметим, что усатый вождь неоднократно красовался на просторах "города-героя". И мы не удивлены: вирус сталинизма давно уже заполонил всех жителей запоребрика, где из-за аннексии оказался и Крым. Согласно соцопросам, 51% жителей РФ позитивно относится к вождю, из которых 41 % уважает тирана, 4 % - восхищается диктатором, 6 % - ему симпатизирует.

В общей сложности около 70 % убеждены в положительной роли Сталина для истории страны. Однако не все так плохо: 8 % все еще ненавидят деспота; 26 % опрошенных как не любят, так и не презирают "вождя".