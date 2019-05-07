В РФ нацисткого главаря зачислили в "Бессмертный полк" - ФОТО

Рейнхарда Гейдриха зачислили в "Бессмертный полк"

В России нацистского главаря Рейнхарда Гейдриха зачислили в "Бессмертный полк". Очередной курьез "победобесов" заметили пользователи сети.

Представьте себе, зайдя на сайт славного полка, их взору представал вот этот персонаж. Знакомьтесь, Рейнхард Гейдрих – обергруппенфюрер СС, руководитель СД и РСХА.

"Таким несложным образом российская галерея дедов, которые воевали, пополнилась. Заняло это минут пять-шесть. Только надо было заменить имя, а то оно слишком немецкое, и на лацкане дубовые листья на звезду, и всё (да и с листьями бы, я думаю, пропустили.)", - написал в Facebook член ГО "Демократична сокира" Юрий Гудименко.

Примечательный факт, что биография нациста, указанная на сайте почти совпадает с реальной.

"Действительно участник Второй мировой (не уточнял же, на какой стороне), действительно член партии (опять же не уточняя какой), действительно участник польской операции (собственно, разрабатывал операцию "Консервы", провокацию, с которой началось расчленение Польши). Действительно погиб в, хм, автокатастрофе (совместная чешско-британская операция "Антропоид", машина Гейдриха была обстреляна и в итоге подорвана). Даты смерти-рождения правильные", - отметил интернет-пользователь.

Ну а че? Страна должна знать своих героев! Кажется, Россия теперь и вовсе не скрывает свою тягу к нацизму. Как и не скрывали многие русские в годы Второй мировой.

Напомним, украинский писатель Андрей Курков предложил заменить акцию "Бессмертный полк" на шествие с портретами погибших АТОшников.