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Лукашенко "профилонил" День Победы в Москве

09 мая, 18:32
Лукашенко "профилонил" День Победы в Москве - фото 1
Лукашенко "профилонил" День Победы в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил не прилетать 9 мая в Москву. Говорит, его никто не приглашал.

На День Победы в Москве никто не приедет. Вообще

Об этом Бацька рассказал белорусским СМИ.

По его словам, его никто не приглашал на торжества в Москву, к тому же Беларусь отмечает свое собственное 9 мая, поэтому "было бы сложно развести эти мероприятия".

Глава страны отметил, что "9 мая — единый праздник Победы, белорусы празднуют его у себя в республике, как и россияне у себя, в различных городах — от Владивостока до Москвы".

Однако без гостей Путин все же не остался: по личному приглашению главаря РФ на парад прибыл экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

А остальные куда подевались? Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался это объяснить тем, что 74-я годовщина не столь значительна, как 75-я. Следовательно, никто не стал рассылать приглашения.

Интересно получается, Назарбаева пригласили, а других нет. Не несет ли случаем кто-то откровенную пургу?

Напомним, в Москве, как и каждый год, собирались устроить масштабный парад в честь 9 мая. Солдаты, техника, авиация... Хотя стоп! С самолетами что-то не сложилось. Всему виной

 
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