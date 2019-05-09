Лукашенко "профилонил" День Победы в Москве
Президент Беларуси Александр Лукашенко решил не прилетать 9 мая в Москву. Говорит, его никто не приглашал.
Об этом Бацька рассказал белорусским СМИ.
По его словам, его никто не приглашал на торжества в Москву, к тому же Беларусь отмечает свое собственное 9 мая, поэтому "было бы сложно развести эти мероприятия".
Глава страны отметил, что "9 мая — единый праздник Победы, белорусы празднуют его у себя в республике, как и россияне у себя, в различных городах — от Владивостока до Москвы".
Однако без гостей Путин все же не остался: по личному приглашению главаря РФ на парад прибыл экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
А остальные куда подевались? Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался это объяснить тем, что 74-я годовщина не столь значительна, как 75-я. Следовательно, никто не стал рассылать приглашения.
Интересно получается, Назарбаева пригласили, а других нет. Не несет ли случаем кто-то откровенную пургу?
Напомним, в Москве, как и каждый год, собирались устроить масштабный парад в честь 9 мая. Солдаты, техника, авиация... Хотя стоп! С самолетами что-то не сложилось. Всему виной…