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Парад Януковича с армией РФ: украинский канал вляпался в скандал

11:00
112 канал вляпался в скандал - фото 1
112 канал вляпался в скандал

112 канал вляпался в очередной скандал. Соскучившись по ярким парадам Победы, он решил поностальгировать и показать ... шествие Януковича с армией РФ.

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Да, Медведчук-ТВ особой репутацией итак не блещет. Казалось бы, что может ее подпортить еще больше? Так нет же, ребята смогли перепрыгнуть через голову, показав парад 9 мая 2010 г.

Маленькие девочки в форме солдат ВОВ, внушительная тушка Януковича и …

Парад Януковича с армией РФ: украинский канал вляпался в скандал - фото 180723

 

...российские солдаты, идущие в ногу с развевающимся стягом РФ.

Правда, шагали они рядом с нашими солдатами. Но кто мог знать, что уже через несколько лет агрессор нанесет нам коварный удар….

Парад Януковича с армией РФ: украинский канал вляпался в скандал - фото 180725

Да, кто-то возможно скажет, что такая трансляция сродни исторической хронике. Но мы глубоко сомневаемся, что транслировать предателя Украины с войском агрессора – это самая лучшая идея. Даже скандальный "Интер" себе такого не позволял.

Какова цель у этой трансляции? Напомнить зрителю о "дружбе" с Россией? В любом случае, на лицо очередное переобувание 112-канала - канала, который еще недавно показывал проевропейские спичи Петра Порошенко.

Дно пробито, господа! Снизу снова постучали.

 
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Виктор Янукович 112. Украина Петр Порошенко День Победы Новости Украина
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