Папик: Актеры сериал и график выхода серий

2 декабря на ""Плюсах" стартовал "Папик" - новый комедийный сериал со старыми знакомыми из "Квартала 95".

У сериала "Папик" - 16 серий. Это ситком. Авторы кокетливо говорят о "первом сезоне", намекая, что будет и второй. Во всяком случае, рейтинги и зрительский интерес указывают, что так и будет.

Серии выходят с понедельника по четверг и за раз транслируются сразу 2 эпизода, по 25 минут каждый. Таким образом, показ первого сезона укладывается в 2 недели.

Режиссер сериала - Андрей Яковлев, известный по работе над "Сватами". Из "Сватов" перекочевала в сериал и главная героиня - Дарья Петрожицкая. Она снималась в эпизоде в 7 сезоне сериала, работа над которым была остановлена из-за запрета на сотрудничество с русскими актерами, поддержавшими оккупацию Крыма. Главную же роль - актера-неудачника на пенсии исполняет Станислав Боклан.

В остальных ролях - солянка из кварталовцев и друзей кварталовцев, а также родственников.

Папик - актеры и роли сериала

Станислав Боклан - Дед, Александр Николаевич Меркулов

Дарья Петрожицкая - Лиза, охотница на "папиков"

Эльдар Кабиров

Олеся Жураковская

Сергей Сипливый

Екатерина Кистень

Вера Кобзарь

Михаил Кукуюк

Алексей Кирющенко

Наталья Кленина

ПАПИК: Саундтрек

Автором песни к сериалу является Дмитрий PIANOБОЙ Шуров, а исполнили ее - актеры комедии, как уточняют создатели - лирической (и с глубоким смыслом).

Папик 2019 - график выхода серий

1-2 серии - 2 декабря 2019

3-4 серии - 3 декабря 2019

5-6 серии - 4 декабря 2019

7-8 серии - 5 декабря 2019

9-10 серии - 9 декабря 2019

11-12 серии - 10 декабря 2019

13-14 серии - 11 декабря 2019

15-16 серии - 12 декабря 2019