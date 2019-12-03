Папик - смотреть онлайн 3-4 серии - 3.12.2019

Любви все возрасты покорны / Сериал Папик на 1+1

Во вторник, 3 декабря, в 21:45 на 1+1 смотрите новые серии комедийного сериала Папик. Все подробности 3 и 4 эпизода ситкома - на Без Табу.

Начало показа 3 серии сериала Папик - 21:45, 4 серия начнется в 22:15.

Папик - что будет в 3 серии:

Александр Николаевич (он же "Папик") узнает, что сосед разбогател на обмане простых пенсионеров, поэтому решает отомстить ему, а себе в сообщницы берет Лизу. Так девушка с папиком поселяются в соседней богатой вилле, а их жизнь превращается в настоящий праздник. Не забывает Лиза и отомстить бывшему мужу, поэтому отправляется с Александром на ограбление его яхты.

Папик - что будет в 4 серии:

Лиза с "папиком" устраивают шоппинг. Александр Николаевич, решая покорить старых товарищей, приглашает их в гости на виллу под видом того, что это их собственная. Комиссия по предоставлению субсидии наведывается в гости к Александру Николаевича. Вечеринка на вилле заканчивается не самым лучшим образом.

Папик - смотреть анонс новых серий: