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Папик - смотреть онлайн 13-14 серии - 11.12.2019

16:01
ПАПИК - смотрим 13 и 14 серии - фото 1
ПАПИК - смотрим 13 и 14 серии

В среду, 11 декабря, в вечернем эфире 1+1 смотрите новые серии комедии ПАПИК, также смотрите онлайн 13 и 14 серии ПАПИКа на Без Табу.

Время выхода новых серий ситкома ПАПИК уже классическое. 13 серия начнется в 21:45 по Киеву, сразу по ее окончанию (и обязательной рекламной паузы) - смотрите 14 серию ситкома.

ПАПИК - смотреть онлайн 11 и 12 серии

Онлайн в интернете (и на Без Табу) в том числе - смотрите 13 и 14 эпизод сразу после окончания трансляции на "Плюсах".

Напомним, всего в сериале 16 серий и уже в четверг, 12 декабря, ожидается финал истории. Впрочем, существует большая доля вероятности, что хитовый сериал будет продлен на второй сезон - уж очень комедия вышла достойной. За это сказать спасибо стоит авторам и актерам - Станиславу Боклану и Дарье Петрожицкой.

ПАПИК - смотреть онлайн анонс 13 и 14 серий - 11.12.2019:

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Дарья Петрожицкая Папик Станислав Боклан Телеканал 1+1 Шоубиз Новости сериалов
Без Табу
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