Папик - смотреть онлайн 5-6 серии - 4.12.2019
Красиво жить не запретишь / ПАПИК
В среду, в вечернем эфире канала 1+1 смотрите новые серии ситкома Папик с неподражаемым Станиславом Бокланом. Смотрите онлайн 5-6 серию на Без Табу.
Начало показа 5 серии сериала Папик - 21:45, 6 серия начнется в 22:15.
Всего все сериале 16 серий, авторы думают одним сезоном не ограничиваться и держат в уме второй сезон.
Станислав Боклан играет актера пенсионного возраста, которого перепутала с "папиком" охотница богатеньких (актриса Дарья Петрожицкая). Однако они быстро смекают, что могут помочь друг другу, а потому отваживаются на смелую авантюру в мире гламура и жизнь в стиле лакшери.
ПАПИК - смотреть онлайн 5-6 серию - анонс - 4.12.2019:
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