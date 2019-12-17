Відморожений - новый сериал с DZIDZIO: График выхода серий, актеры и видео

DZIDZIO теперь и в сериале / Відморожений

В понедельник, 16 декабря, на 1+1 стартовал новый комедийный сериал - Відморожений с музыкантом и артистом DZIDZIO в главной роли.

DZIDZIO Сериал

Сериал Відморожений заменит в вечернем эфире "Плюсов" еще один ситком - тепло принятый аудиторией ПАПИК и теперь попробует превзойти его успех. Для это есть все основания.

В главной роли - любимец публики Михаил Хома (он же DZIDZIO). Он уже давно не только певец, но и вполне себе актер Ошеломительный успех беззаботного фильма DZIDZIO: Контрабас и провал более сильного, но лишенного эффекта новизны DZIDZIO: Перший раз позволили Михаилу Хоме экстерном пройти курс посвящения в кинобизнес, и к работе в сериале "Плюсов" он подошел во всеоружии. Ну, а роль секс-гуру во второй части "Свингеров" убрала все преграды.

Хома в сериале Відморожений в какой-то степени играет самого себя или же того, кем ем хотелось быть в 90-е. Во всяком случае, сценаристы на это очень рассчитывали.

Відморожений - сюжет сериала

Безбашенный и беспечный пацанчик из 90-х Михаил Дзидзюк, соглашается стать участником научного эксперимента и «заморозился» в криокамере на долгих два десятка лет. Он «просыпается» в современном мире, но умом, привычками и менталитетом останется еще в тех лихих 90-х.

По сюжету сериала, семья Дзидзюков собирается наконец продать свой старый дом в Вишневом и переехать жить в столицу. Но... В собственном подвале в старом холодильнике они случайно находят замороженного Мишу - своего родственника, который пропал 23 года назад. Теперь жизнь семьи изменится навсегда, ведь Дзидзюки вынуждены жить вместе с «отмороженным» родственником, который еще и по всем документам является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу.

Проект является собственной разработкой телеканала 1+1. Продюсеры комедийного сериала - Елена Еремеева и Дарья Жукова. Авторами сценария являются Кирилл Тимченко, Павел Остриков, Юрий Русин и Роман Розенгурт. Производством проекта по заказу канала 1+1 занимался продакшн «ОСНОВА ФИЛЬМ» - продюсеры Татьяна Куц и Виктория Горенштейн.

Відморожений - смотреть новій сериал с Дзидзьо:

Ничего нового в сюжете нет - эту историю нам показывали много раз, причем в фильмах разного жанра - он Demolition Man с Сильвестром Сталлоне до "Замороженного" с Луи де Фюнесом. Однако в данном случае важна не сама история, а ситуации, в которые попадает главный герой, а на территории гегов и безобидного дуракаваляния DZIDZIO равных нет.

Відморожений - актеры и роли

Михаил Хома в роли Михаила Дзидзюка

в роли Михаила Дзидзюка Всеволод Шекита

Екатерина Вишневая

Владислава Глеба

Григорий Лещенко

Ярослав Шахторин

Сергей Лыба

Надежда Кугай

Борис Книженко

Павло Зибров в роли... Павла Зиброва

Відморожений - график выхода серий

Всего сериал состоит из 16 серий и идет в эфире "Плюсов" с понедельника по четверг. Онлайн все серии ситкома Відморожений можно смотреть онлайн на стриминговом сервисе 1plus1.video, чуть позднее они появятся на YouTube и Без Табу.

Показывают сразу по 4 серии, каждая серия - около 30 минут, показ идет с 21:45 до 23:45.

1-2-3-4 серии - Відморожений - 16 декабря 2019

5-6-7-8 серии - Відморожений - 17 декабря 2019

9-10-11-12 серии - Відморожений - 18 декабря 2019

13-14-15-16 серии - Відморожений - 19 декабря 2019

Трейлер

Відморожений - смотреть онлайн анонс сериала - 16.12.2019: