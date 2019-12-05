Папик - смотреть онлайн 7-8 серии - 5.12.2019

В четверг, 5 декабря, смотрите последние на этой неделе серии модного сериала "ПАПИК". Что было в 7 и 8 серии ситкома, а также все серии онлайн - смотрите на Без Табу.

Обратите внимание, что в сетке "Плюсов" произошли изменения. Ранее было заявлено, что серии будут начинаться в 21:45, однако сейчас расписание сместилось на 15 минут.

Показ 7 серии ситкома ПАПИК начнется на 1+1 в 21:30 в четверг. Восьмая серия - следом за ней - в 22:00

Каждая серия - по 30 минут, а всего в первом сезоне их будет 16. Полное расписание и график выхода серий комедии ПАПИК - смотрите на Без Табу.

ПАПИК - смотреть онлайн анонс 7-8 серий - 5.12.2019: