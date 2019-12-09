Папик - смотреть онлайн 9-10 серии - 9.12.2019
ПАПИК - что буде в 9 и 10 сериях
После небольшого перерыва в понедельник, 9 декабря, на экраны возвращается с новыми сериями комедия от 1+1 - ПАПИК. Смотрим сегодня 9 и 10 серию вместе с "Плюсами" и Без Табу.
Премьера 9 серии ситкома ПАПИК начнется на "Плюсах" в 21:45". Десятую серию смотрите в 22:15 по Киеву.
Спазу после премьеры на ТВ - смотрите все новые серии ОНЛАЙН на Без Табу.
ПАПИК - смотрите, как снимался сериал:
Напоминаем, всего в первом сезоне ПАПИКа - 16 серий, финал - в четверг, 12 декабря.
powered by lun.ua
Другое на тему
У "ваты" полыхнет: Бандера и Шухевич останутся в Киеве
17:15
Прощай, Олимпиада: WADA забанило Россию на 4 года
13:30
Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно?
12:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
12:21
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...