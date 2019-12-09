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Папик - смотреть онлайн 9-10 серии - 9.12.2019

15:03
ПАПИК - что буде в 9 и 10 сериях - фото 1
ПАПИК - что буде в 9 и 10 сериях

После небольшого перерыва в понедельник, 9 декабря, на экраны возвращается с новыми сериями комедия от 1+1 - ПАПИК. Смотрим сегодня 9 и 10 серию вместе с "Плюсами" и Без Табу.

Премьера 9 серии ситкома ПАПИК начнется на "Плюсах" в 21:45". Десятую серию смотрите в 22:15 по Киеву.

ПАПИК - актеры ии график выхода серий

Спазу после премьеры на ТВ - смотрите все новые серии ОНЛАЙН на Без Табу.

ПАПИК - смотрите, как снимался сериал:

Напоминаем, всего в первом сезоне ПАПИКа - 16 серий, финал - в четверг, 12 декабря.

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Папик Дарья Петрожицкая Станислав Боклан Телеканал 1+1 Шоубиз Новости сериалов
Без Табу
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