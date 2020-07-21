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Палата представителей США утвердила санкции против "Северного потока-2"

Вчера, 09:20
Санкции против "Северного потока-2" приближаются - фото 1
Санкции против "Северного потока-2" приближаются

В среду, 21 июля, представители американский штатов в Конгрессе одобрили изменения в законе, предусматривающие новые санкции против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Поправки к Закону о национальной обороне, в которых прописаны наказания для содействующих реализации путинского политического проекта газопровода в обход Украины, прошли через первую официальную инстанцию.

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Теперь дело за Сенатом и президентом Дональдом Трампмом. После того, как они согласуют изменения, у помогающих построить газопровод компаний наступят тяжелые времена.

"Россия пытается построить "Северный поток-2", чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии... Мы должны остановить вражескую стратегию влияния президента Путина", - заявил в член палаты представителей Стив Вомак на своей странице в Twitter.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.

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