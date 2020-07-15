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Отступайте уже сейчас: Помпео в последний раз предупредил инвесторов "Северного потока-2"

19:00
Помпео угрожает "Северному потоку-2" - фото 1
Помпео угрожает "Северному потоку-2"

В среду, 15 июля, государственный секретарь США Майк Помпео выступил с финальной угрозой для российских, немецких и других компаний, которые влистывают деньги в политический проект газопровода Путина.

Как заявил Помпео, российский газопровод "Северный поток-2" и вторая нитка "Турецкого потока" совершенно точно попадут под американские санкции.

"Северный поток-2" получил разрешение на достройку

Распространяться ограничения будут также и на компании, которые финансируют проекты или же участвуют в их реализации.

- Убирайтесь сейчас, или вы рискуете встретиться с последствиями, - пригрозил глава дипломатии США связаным со строительством "Северного потока-2" фирмам. - "Северный поток 2" не является коммерческим проектом, это - один из ключевых инструментов для злоупотреблений и расширения зависимости Европы от поставок российских энергоносителей.

В ЕС, как известно, видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Напомним, в октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%. И достроить его русские не могут.

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Северный поток Евросоюз США Майк Помпео Новости
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