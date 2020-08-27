Отравление Навального: ФРГ неожиданно запросила данные у Болгарии

Отравление Навального: ФРГ неожиданно запросила данные у Болгарии

Немецкие власти запросили у Болгарии данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева. Полученная информация может помочь в установлении яда из-за которого российский блогер Алексей Навальный впал в кому.

Об этом сообщает "Лига.нет" со ссылкой на немецкие СМИ.

По мнению немецких врачей, Емельян Гебрев и Алексей Навальный могли быть отравлены похожими веществами, куда входят некоторые инсектициды, нервно-паралитические токсины вроде "Новичка", зарина и др. вещества.

На данный момент немецкие врачи придерживаются версии, что российский политик был отравлен чем-то из ингибиторов холинэстеразы.

Для справки

Емальян Гебрев – болгарский бизнесмен, занимавшийся экспортом вооружений в Грузию и Украину.

Емельян Гебрев

В апреле 2015 г. был отравлен русскими агентами ГРУ. Предприниматель впал в кому, через месяц очнулся и выписался из клинки. По одной из версий, причиной покушения стали поставки Гебревым оружия в Украину, по другой – Россия стремилась усилить свои позиции в экспортной сфере, увеличив продажи своих вооружений.

Что было ранее?

20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.

К сожалению, российского блогера откачать не удалось и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

22 августа Алексей Навальный был отправлен на лечение в Германию.