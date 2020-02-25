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Русский "дипломат" отравил друга Украины – СМИ

14:48
Русский дипломат отравил друга Украины – СМИ - фото 1
Русский дипломат отравил друга Украины – СМИ

Один из отравителей болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева имел дипломатический статус.

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Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на западные СМИ.

По данным источника, агент ГРУ Георгий Горшков, отравивший болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, имел дипломатический паспорт и являлся членом миссии России в ВТО. Настоящее имя убийцы Егор Гордиенко.

Русский 'дипломат' отравил друга Украины – СМИ - фото 196350

В 2014 г. Горшков несколько раз посещал оккупированный Крым; в этом же году он получил от государства квартиру в том же доме, что и печальноизвестный отравитель Скрипалей Александр Мишкин ("Александр Петров").

В 2015 г. Горшков прибыл в Болгарию, где установил контакты с Денисом Сергеевым ("Сергей Федотов") и Сергеем Лютенко ("Сергеем Павловым") - другими обвиняемыми по делу Гебрева.

Через два года преступник засветился в Европе с дипломатическим паспортом, где общался с Мишкиным, Сергеевым и Анатолием Чепигой (фигурантами дела Скрипалей - прим. ред.).

Для справки

Емальян Гебрев – болгарский бизнесмен, занимавшийся экспортом вооружений в Грузию и Украину. В апреле 2015 г. был отравлен русскими агентами ГРУ. Предприниматель впал в кому, через месяц очнулся и выписался из клинки. По одной из версий, причиной покушения стали поставки Гебревым оружия в Украину, по другой – Россия стремилась усилить свои позиции в экспортной сфере, увеличив продажи своих вооружений. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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Дождь
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