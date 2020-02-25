Русский "дипломат" отравил друга Украины – СМИ

Русский дипломат отравил друга Украины – СМИ

Один из отравителей болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева имел дипломатический статус.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на западные СМИ.

По данным источника, агент ГРУ Георгий Горшков, отравивший болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, имел дипломатический паспорт и являлся членом миссии России в ВТО. Настоящее имя убийцы Егор Гордиенко.

В 2014 г. Горшков несколько раз посещал оккупированный Крым; в этом же году он получил от государства квартиру в том же доме, что и печальноизвестный отравитель Скрипалей Александр Мишкин ("Александр Петров").

В 2015 г. Горшков прибыл в Болгарию, где установил контакты с Денисом Сергеевым ("Сергей Федотов") и Сергеем Лютенко ("Сергеем Павловым") - другими обвиняемыми по делу Гебрева.

Через два года преступник засветился в Европе с дипломатическим паспортом, где общался с Мишкиным, Сергеевым и Анатолием Чепигой (фигурантами дела Скрипалей - прим. ред.).

Для справки

Емальян Гебрев – болгарский бизнесмен, занимавшийся экспортом вооружений в Грузию и Украину. В апреле 2015 г. был отравлен русскими агентами ГРУ. Предприниматель впал в кому, через месяц очнулся и выписался из клинки. По одной из версий, причиной покушения стали поставки Гебревым оружия в Украину, по другой – Россия стремилась усилить свои позиции в экспортной сфере, увеличив продажи своих вооружений. Подробнее об этом читайте по ссылке.