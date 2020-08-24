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В ФРГ назвали причину комы Навального

19:00
В ФРГ назвали причину комы Навального - фото 1
В ФРГ назвали причину комы Навального

Правительство ФРГ озвучило причину тяжелого состояния российского блогера Алексея Навального.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на официального представителя ФРГ Штеффена Зайберта.

"Так как есть определенная вероятность того, что это было отравление, (Навальному – прим. ред.) необходима защита", - заявил спикер.

Также политик добавил, что на официальном уровне немецкие власти не делали приглашения блогеру, однако помогали обеспечить его доставку.

Дополнено: По данным The Guardian, Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Каким именно - пока неизвестно.

Что было ранее?

20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.

К сожалению, российского блогера откачать не удалось и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

22 августа Алексей Навальный был отправлен на лечение в Германию.

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Алексей Навальный Германия Новости Россия
Без табу
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