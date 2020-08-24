В ФРГ назвали причину комы Навального

В ФРГ назвали причину комы Навального

Правительство ФРГ озвучило причину тяжелого состояния российского блогера Алексея Навального.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на официального представителя ФРГ Штеффена Зайберта.

"Так как есть определенная вероятность того, что это было отравление, (Навальному – прим. ред.) необходима защита", - заявил спикер.

Также политик добавил, что на официальном уровне немецкие власти не делали приглашения блогеру, однако помогали обеспечить его доставку.

Дополнено: По данным The Guardian, Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Каким именно - пока неизвестно.

Что было ранее?

20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.

К сожалению, российского блогера откачать не удалось и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

22 августа Алексей Навальный был отправлен на лечение в Германию.