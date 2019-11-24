Болгарского поставщика оружия в Украину отравили новичком восемь офицеров ГРУ

Эмилиана Гебрева отравили российские спецслужбисты

Российские террористы впервые применили за границей химическое оружие "Новичок" в апреле 2015-го года, когда отравили в Болгарии бизнесмена Эмилиана Гебрева. Из-за использования одного и того же вещества дело расследуют совместно болгарские и британские правоохранители.

Как выяснили в ходе совместной работы журналисты изданий Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, кремлевские оккупанты дважды попытались отравить бизнесмена, который занимался поставками оборонного оборудования в Украину.

Гебрев мешал России тем, что занимал весьма серьезное влияние на болгарскую оборонку, а террориисты хотели усилить свои позиции в этой сфере, увеличив поставки своего оружия. Кроме того, оружейный завод считался стратегически важным для НАТО и Болгарии.

Что же касается исполнителей путинского заказа, ими, как узнали журналисты, оказались российский генерал-майор Денис Сергеев. Именно он принимал участие в отравлении "Новичком" экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Подготовку к отравлению Гебрева осуществляли также офицеры ГРУ Сергей Лютеньков и Петр Борисов. Затем их заменили Иван Терентьев, Алексей Калинин и Николай Ежов. Также в Болгарию катался причастный к попытке переворота в Черногорию Владимир Моисеев.

Во время первой попытки отравления бизнесмена в стране находились Сергеев, Лютеньков и Борисов. А через месяц, когда была вторая попытка отравления - Сергеев и Даниил Капралов.

Реальные имена российских террористов выяснили в ходе анализа выданных им фейковых загранпаспортов и сравнении их фото с найденных в российских базах данных с фоточками, поданными на Шенген.

Напомним, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

В данный момент Великобритания официально обвинила в атаке в Солсбери двоих бойцов ГРУ РФ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. Правоохранители цивилизованной страны требуют экстрадиции террористов со звездами героя России. В базе Интерпола преступники числятся как разыскиваемые по всему миру.