От коронавируса скончался глава райсовета, боровшийся с попами РПЦ из Почаевской лавры

Владимир Стефанский выступал против российских попов

В минувшую пятницу, 22 мая, от COVID-19 умер глава Кременецкого районного совета Владимир Стефанский, который активнейшим образом пытался прикрыть деятельность российских диверсантов из Почаевской лавры в период карантина.

Об смерти чиновника сегодня заявил врач-эпидемиолог Тернопольской областной лабораторного центра Владимир Паничев.

Фактически за смерть главы райсовета ответственны именно российские попы, с которых и началась волна массовых заражений людей по всей Украине в целом и в Тернопольской области в частности. Поскольку они работали по направленной из Москвы директиве и сознательно пытались проводить массовые службы и причастия.

"Коронавирус у него подтвердили 18 мая. Хотя он чувствовал себя нехорошо еще раньше. Госпитализировали в Почаевскую больницу с пневмонией, - рассказал врач о смерти главы райсовета. - Уже понемногу начинал с нее выходить. Был на кислородной поддержке".

У матери умершего чиновника, а также у одного из его сыновей также подтвердили COVID-19.

Еще недавно Стефанский обвинял попов РПЦ в нарушении карантинных мер и, по данным местных СМИ, договорился с наместником монастыря митрополитом Владимиром о том, что ни в храмах, ни в гостинице лавры не будет паломников на Пасху. Во многом благодаря этому количество зараженных в Почаеве не пошло по самой высокой экспоненте из возможных.

Напомним, в данный момент в Украине официально подтверждено 20 986 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. Из них треть - 7108 - выздоровели. Умерли 617 пациентов.

Примечательно, что не смотря на рост количества зараженных, власти идут на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.