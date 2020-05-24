Никакой обсервации: в Бердянске - вспышка коронавируса из-за приехавших из Москвы граждан

Многие из приехавших в Украину не находятся в обсервации

В воскресенье, 24 мая, в больницу Бердянска Запорожской области госпитализировали женщину с дочерью, которые подцепили COVID-19 от женщины, которую положили в больницу еще 19 числа. Последняя 16 мая приехала в город маршруточкой из Москвы.

Само собой, никакой обсервации, о которой в правительстве говорят как об обязательной мере, не было. Зараженная контактировала с немалым количеством людей.

Более того, известно о еще одной приехавшей из России женщине, которая находилась в той же маршрутке с лежащей в больнице инфицированной. Местонахождение еще одной потенциальной разносчицы заразы неизвестно. И это также говорит о том, что власти совершенно не контролируют прибывших из-за границы.

Как сообщили сегодня в Бердянском территориальном медицинском объединении, госпитализированная 19 мая нарушила требования самоизоляции и контактировала с семьей знакомых. Последние сегодня и попали в больницу после получения результатов ПЦР-тестирования.

"Медики ищут последнюю попутчицу, которая приехала с зараженной одним микроавтобусом из России, и для которой существует реальная опасность инфицирования коронавирусом. Ей необходимо срочно пройти тестирование с целью обеспечения безопасности собственного здоровья и здоровья людей из ее возможного окружения", - заявили в ведомстве.

Со сколькими людьми тусили с 16 числа прибывшие в больницу сегодня жители Бердянска, неизвестно. Но речь идет о десятках контактов.

Напомним, в данный момент в Украине официально подтверждено 20 986 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. Из них треть - 7108 - выздоровели. Умерли 617 пациентов.

Примечательно, что не смотря на рост количества зараженных, власти идут на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.