Оскар 2020: Все номинанты этого года
В понедельник, 13 января, в Голливуде назвали претендентов на Оскар 2020 - главную награду в мировом кино. Список всех номинантов на престижную премию - на Без Табу.
Оскар-2020. Номинации
Между главным фаворитами, номинации распределись следующим образом: «Джокер» - 11, 1917 - 10, «Однажды в… Голливуде» - 10, «Ирландец» - 9, «Паразиты» - 6, «Кролик Джоджо» - 6, «Брачная история» - 6.
Лучший фильм
- «Форд против Феррари»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Паразиты»
Лучшая актриса
- Синтия Эриво — «Гариетт»
- Скарлет Йоханссон — «Брачная история»
- Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
- Шарлиз Терон — «Скандал»
- Рене Зельвеггер — «Джуди»
Лучший актер
- Антонио Бандерос — «Боль и слава»
- Леонардо Ди Каприо — «Однажды в… Голливуде»
- Адам Драйвер — «Брачная история»
- Хоакин Феникс — «Джокер»
- Джонатан Прайс — «Два Папы»
Лучший режиссер
- «Ирландец» — Мартин Скорсезе
- «Джокер» — Тодд Филлипс
- «1917» — Сэм Мендес
- «Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино
- «Паразиты» — Пон Джун-хо
Лучшая актриса второго плана
- Кети Бейтс — «Дело Ричард Джуэлла»
- Лора Дерн — «Брачная история»
- Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
- Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
- Марго Робби — «Скандал»
Лучший актер второго плана
- Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
- Энтони Хопкинс — «Два Папы»
- Аль Пачино — «Ирландец»
- Джо Пеши — «Ирландец»
- Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Украина в этой номинации выдвинула драму "Додому", однако кинофильм Наримана Алиева не был отобран в шортлист претендентов. Впрочем, особых шансов у не особо распиаренной ленты и не было. Практически со 100% гарантий Оскар в этой номинации получит корейский фильм "Парзиты".
92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Уже традиционно - без ведущего, чтобы избежать шуток ниже пояса и неожиданных заявлений, а также сократить хронометраж церемонии.
Лучший адаптированный сценарий
- «Ирландец» — Стивен Зилиан
- «Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити
- «Джокер» — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер
- «Маленькие женщины» — Грета Гервиг
- «Два папы» - Энтони МакКартен
Лучший оригинальный сценарий
- «Достать ножи» — Райан Джонсон
- «Брачная история» — Ноа Баумбак
- «1917» — Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс
- «Однажды в... Голливуде» — Квентин Тарантино
- «Паразиты» — Пон Джун-хо
Лучший международный фильм
- «Божье тело», Польша
- «Страна меда», Северная Македония
- «Отверженные», Франция
- «Боль и слава», Испания
- «Паразиты», Республика Корея
Лучший анимационный фильм
- «Как приручить дракона»
- «Я потерял свое тело»
- «Клаус»
- «Missing Link»
- «История игрушек 4»
Лучший документальный фильм
- «Американская фабрика»
- «Пещера»
- «На краю демократии»
- «Для самы»
- «Страна меда»
Лучший оператор
- «Ирландец»
- «Джокер»
- «Маяк»
- «1917»
- «Однажды в… Голливуде»
Лучший композитор
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Звездные войны. Скайуокер. Восход
Лучший монтаж
- «Форд против Феррари»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Паразиты»
Лучший дизайн костюмов
- «Ирландец»
- «Кролик ДжоДжо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Однажды в… Голливуде»
Лучшее сведение звука (sound mixing)
- «Ad Astra»
- «Форд против Феррари»
- «Джокер»
- «1917»
- «Однажды в… Голливуде»
Лучший монтаж звука (sound editing)
- «Форд против Феррари»
- «Джокер»
- «1917»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Звездные войны. Скайуокер. Восход»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Дочь»
- «Хэир лав»
- «Китбул»
- «Меморабл»
- «Сестра»
Лучший короткометражный фильм
- «Братство»
- «Футбольный клуб Нефты»
- «Окно напротив»
- «Сария»
- «Сестра»
Лучший короткометражный документальный фильм
- «В отсутствие»
- «Жизнь захватывает меня»
- «Иди, беги, ча-ча»
- «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
- «Супермен из Сент-Луиса»
Лучший художник-постановщик
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «1917»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Паразиты»
Лучшие визуальные эффекты
- «Мстители: Финал»
- «Ирландец»
- «Король Лев»
- «1917»
- «Звездные войны. Скайуокер. Восход»
Лучший грим и прически
- «Скандал»
- «Джокер»
- «Джуди»
- «Малефисента»
- «1917»
Лучшая песня
- «I Can’t Let You Throw Yourself Away» — «История игрушек 4»
- «(I’m Gonna) Love Me Again» — «Рокетмен»
- «Stand Up» — «Гарриет»
- «Into The Unknown» — «Холодное сердце 2»
- «I’m Standing With You» — «Прорыв»
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