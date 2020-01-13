Оскар 2020: Все номинанты этого года

Оскар 2020 - победителей назовут 10 февраля

В понедельник, 13 января, в Голливуде назвали претендентов на Оскар 2020 - главную награду в мировом кино. Список всех номинантов на престижную премию - на Без Табу.

Оскар-2020. Номинации

Между главным фаворитами, номинации распределись следующим образом: «Джокер» - 11, 1917 - 10, «Однажды в… Голливуде» - 10, «Ирландец» - 9, «Паразиты» - 6, «Кролик Джоджо» - 6, «Брачная история» - 6.

Лучший фильм

Лучшая актриса

Синтия Эриво — «Гариетт»

Скарлет Йоханссон — «Брачная история»

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон — «Скандал»

Рене Зельвеггер — «Джуди»

Лучший актер

Антонио Бандерос — «Боль и слава»

Леонардо Ди Каприо — «Однажды в… Голливуде»

Адам Драйвер — «Брачная история»

Хоакин Феникс — «Джокер»

Джонатан Прайс — «Два Папы»

Лучший режиссер

«Ирландец» — Мартин Скорсезе

«Джокер» — Тодд Филлипс

«1917» — Сэм Мендес

«Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино

«Паразиты» — Пон Джун-хо

Лучшая актриса второго плана

Кети Бейтс — «Дело Ричард Джуэлла»

Лора Дерн — «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью — «Маленькие женщины»

Марго Робби — «Скандал»

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс — «Два Папы»

Аль Пачино — «Ирландец»

Джо Пеши — «Ирландец»

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Украина в этой номинации выдвинула драму "Додому", однако кинофильм Наримана Алиева не был отобран в шортлист претендентов. Впрочем, особых шансов у не особо распиаренной ленты и не было. Практически со 100% гарантий Оскар в этой номинации получит корейский фильм "Парзиты".

92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Уже традиционно - без ведущего, чтобы избежать шуток ниже пояса и неожиданных заявлений, а также сократить хронометраж церемонии.

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец» — Стивен Зилиан

«Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити

«Джокер» — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер

«Маленькие женщины» — Грета Гервиг

«Два папы» - Энтони МакКартен

Лучший оригинальный сценарий

«Достать ножи» — Райан Джонсон

«Брачная история» — Ноа Баумбак

«1917» — Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс

«Однажды в... Голливуде» — Квентин Тарантино

«Паразиты» — Пон Джун-хо

Лучший международный фильм

«Божье тело», Польша

«Страна меда», Северная Македония

«Отверженные», Франция

«Боль и слава», Испания

«Паразиты», Республика Корея

Лучший анимационный фильм

«Как приручить дракона»

«Я потерял свое тело»

«Клаус»

«Missing Link»

«История игрушек 4»

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»

«Пещера»

«На краю демократии»

«Для самы»

«Страна меда»

Лучший оператор

«Ирландец»

«Джокер»

«Маяк»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

Лучший композитор

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Звездные войны. Скайуокер. Восход

Лучший монтаж

«Форд против Феррари»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Паразиты»

Лучший дизайн костюмов

«Ирландец»

«Кролик ДжоДжо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Однажды в… Голливуде»

Лучшее сведение звука (sound mixing)

«Ad Astra»

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

Лучший монтаж звука (sound editing)

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Дочь»

«Хэир лав»

«Китбул»

«Меморабл»

«Сестра»

Лучший короткометражный фильм

«Братство»

«Футбольный клуб Нефты»

«Окно напротив»

«Сария»

«Сестра»

Лучший короткометражный документальный фильм

«В отсутствие»

«Жизнь захватывает меня»

«Иди, беги, ча-ча»

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

«Супермен из Сент-Луиса»

Лучший художник-постановщик

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

«1917»

«Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Лучший грим и прически

«Скандал»

«Джокер»

«Джуди»

«Малефисента»

«1917»

Лучшая песня