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Оскар 2020: Все номинанты этого года

16:27
Оскар 2020 - победителей назовут 10 февраля - фото 1
Оскар 2020 - победителей назовут 10 февраля

В понедельник, 13 января, в Голливуде назвали претендентов на Оскар 2020 - главную награду в мировом кино. Список всех номинантов на престижную премию - на Без Табу.

Оскар-2020. Номинации

Между главным фаворитами, номинации распределись следующим образом: «Джокер» - 11, 1917 - 10, «Однажды в… Голливуде» - 10, «Ирландец» - 9, «Паразиты» - 6, «Кролик Джоджо» - 6, «Брачная история» - 6.

Золотой глобус 2020: Все победители от мира КИНО

Лучший фильм

Лучшая актриса

  • Синтия Эриво — «Гариетт»
  • Скарлет Йоханссон — «Брачная история»
  • Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
  • Шарлиз Терон — «Скандал»
  • Рене Зельвеггер — «Джуди»

Лучший актер

  • Антонио Бандерос — «Боль и слава»
  • Леонардо Ди Каприо — «Однажды в… Голливуде»
  • Адам Драйвер — «Брачная история»
  • Хоакин Феникс — «Джокер»
  • Джонатан Прайс — «Два Папы»
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года

Лучший режиссер

  • «Ирландец» — Мартин Скорсезе
  • «Джокер» — Тодд Филлипс
  • «1917» — Сэм Мендес
  • «Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино
  • «Паразиты» — Пон Джун-хо

Лучшая актриса второго плана

  • Кети Бейтс — «Дело Ричард Джуэлла»
  • Лора Дерн — «Брачная история»
  • Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
  • Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
  • Марго Робби — «Скандал»

Лучший актер второго плана

  • Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
  • Энтони Хопкинс — «Два Папы»
  • Аль Пачино — «Ирландец»
  • Джо Пеши — «Ирландец»
  • Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Украина в этой номинации выдвинула драму "Додому", однако кинофильм Наримана Алиева не был отобран в шортлист претендентов. Впрочем, особых шансов у не особо распиаренной ленты и не было. Практически со 100% гарантий Оскар в этой номинации получит корейский фильм "Парзиты".

92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Уже традиционно - без ведущего, чтобы избежать шуток ниже пояса и неожиданных заявлений, а также сократить хронометраж церемонии.

Лучший адаптированный сценарий

  • «Ирландец» — Стивен Зилиан
  • «Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити
  • «Джокер» — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер
  • «Маленькие женщины» — Грета Гервиг
  • «Два папы» - Энтони МакКартен

Лучший оригинальный сценарий

  • «Достать ножи» — Райан Джонсон
  • «Брачная история» — Ноа Баумбак
  • «1917» — Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс
  • «Однажды в... Голливуде» — Квентин Тарантино
  • «Паразиты» — Пон Джун-хо

Лучший международный фильм

  • «Божье тело», Польша
  • «Страна меда», Северная Македония
  • «Отверженные», Франция
  • «Боль и слава», Испания
  • «Паразиты», Республика Корея

Лучший анимационный фильм

  • «Как приручить дракона»
  • «Я потерял свое тело»
  • «Клаус»
  • «Missing Link»
  • «История игрушек 4»

Лучший документальный фильм

  • «Американская фабрика»
  • «Пещера»
  • «На краю демократии»
  • «Для самы»
  • «Страна меда»

Лучший оператор

  • «Ирландец»
  • «Джокер»
  • «Маяк»
  • «1917»
  • «Однажды в… Голливуде»

Лучший композитор

  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Звездные войны. Скайуокер. Восход

Лучший монтаж

  • «Форд против Феррари»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Паразиты»

Лучший дизайн костюмов

  • «Ирландец»
  • «Кролик ДжоДжо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Однажды в… Голливуде»

Лучшее сведение звука (sound mixing)

  • «Ad Astra»
  • «Форд против Феррари»
  • «Джокер»
  • «1917»
  • «Однажды в… Голливуде»

Лучший монтаж звука (sound editing)

  • «Форд против Феррари»
  • «Джокер»
  • «1917»
  • «Однажды в… Голливуде»
  • «Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • «Дочь»
  • «Хэир лав»
  • «Китбул»
  • «Меморабл»
  • «Сестра»

Лучший короткометражный фильм

  • «Братство»
  • «Футбольный клуб Нефты»
  • «Окно напротив»
  • «Сария»
  • «Сестра»

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «В отсутствие»
  • «Жизнь захватывает меня»
  • «Иди, беги, ча-ча»
  • «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
  • «Супермен из Сент-Луиса»

Лучший художник-постановщик

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «1917»
  • «Однажды в… Голливуде»
  • «Паразиты»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Мстители: Финал»
  • «Ирландец»
  • «Король Лев»
  • «1917»
  • «Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Лучший грим и прически

  • «Скандал»
  • «Джокер»
  • «Джуди»
  • «Малефисента»
  • «1917»

Лучшая песня

  • «I Can’t Let You Throw Yourself Away» — «История игрушек 4»
  • «(I’m Gonna) Love Me Again» — «Рокетмен»
  • «Stand Up» — «Гарриет»
  • «Into The Unknown» — «Холодное сердце 2»
  • «I’m Standing With You» — «Прорыв»
  •  
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