Маленькие женщины: Сюжет фильма, трейлер, дата выхода и актеры

Маленькие женщины - спешите видеть

Одной из главных премьер января 2020 станет фильм "Маленькие женщины" с целой россыпью молодых звезд Голливуда. Что это за фильм, почему все его так ждут и почему его нужно всем непременно посмотреть - читайте на Без Табу.

Маленькие женщины - это книга, фильмы и аниме

Маленькие женщины - экранизация и ремейк одновременно. Фильм снят по классическому роману американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, написанному в позапрошлом веке - первая часть романа увидела свет в 1868 году, а продолжение - в годом позднее.

Живая классика и сюжет для 8 полнометражных экранизаций

В 1933 фильм был впервые экранизирован, а в главной роли снялась легенда и секс-символ Голливуда Кэтрин Хепберн. Фильм изначально был черно-белым, однако затем его раскрасили. Он получил Оскар за лучший сценарий, а Хепберн удостоилась приза Венецианского кинофестиваля.

Кроме успешнейшей экранизации "Маленькие женщины" еще много раз былм пересняты и переосмыслены. Последний раз - в 1994-м, в нем сыграли восходящие тогда звезды Клэр Дейнс и Вайнона Райдер (последняя была удостоена номинации на Оскар, но уступуила великолепной Джессике Лэнг). Также роман был адаптирован под аниме-сериал в Японии, а также экранизирован в Индии.

В 2019 классический сюжет вновь вернулся на большой экран - в восьмой раз (!). Свое видение истории 4 сестер представила режиссер Грета Гервиг, автор ироничной Lady Bird.

Сюжет фильма

В чем же причина такой популярности и долгожития? Дело в том, что роман Олкотт - это очень хорошая книга. Автобиографическая история о 4 сестрах, которые растут без отца, ушедшего воевать (действие происходит во время Гражданской войны в США), написана тонко и душевно. Книга из разряда "детская литература" уже давно перекочевал в ранг "нестареющая классика".

Маленькие женщины - сезон 2019/2020

Семейство Марч состоит из четырех сестер - Маргарет (Мэг), Джозефины (Джо), Элизабет (Бесс) и Эмми, любящей матери Марми и отца, который ушел на войну. Они проживают в городке Конкорд в Новой Англии, живут небогато и еле сводят концы с концами, однако нос не вешают, живут дружно и мечтают о большом счастье. Женском.

Поскольу все девушки молоды и красивы - отбоя от кавалеров нет. Но нужно сделать ПРАВИЛЬНЫЙ выбор.

Маленькие женщины - трейлер фильма

Трейлер фильма собрал около 9 млн просмотров на YouTube, подтвердив большой интерес к ленте.

Маленькие женщины 2020 - смотрите трейлер онлайн:

Маленькие женщины - актерский состав

Создателям фильма повезло собрать удивительно сильный актерский состав, умело объединив молодых звезды первой величины с признанными ветеранами Голливуда. Также нельзя не отметить химию между актерами и режиссером - Грета Гервиг была хороша знакома со многими звездами своего фильма еще до съемок.

Сестры Марч в реальной жизни

Луи Гарелль и Тимоте Шаламе вместе Гретой Гервиг, Сиршей Ронан и Флоренс Пью

Да и сами актеры и актрисы не раз пересекались в совместных проектах. Так, Сирша Ронан и Тимоте Шаламе снимались у Греты вместе в Lady Bird. Изначально в роли одной из сестер должна была также сниматься Эмма Стоун, однако она выбыла из проекта и была заменена на другую Эмму - Уотсон. Даже в эпизодах в фильме собраны настоящие звезды. Тут и Боб Оденкерк, и европейские звезды Луи Гаррель и Джеймс Нортон, а также ветеран Крис Купер.

Великая Мерил Стрип в роли Тети Марч

Актеры и роли

Сирша Ронан в роли Джо Марч

в роли Джо Марч Эмма Уотсон в роли Мег Марч

в роли Мег Марч Флоренс Пью в роли Эми Марч

в роли Эми Марч Элайза Сканлен в роли Бет Марч

в роли Бет Марч Лора Дерн в роли Марми Марч

в роли Марми Марч Тимоти Шаламе в роли Теодора «Лори» Лоренса

в роли Теодора «Лори» Лоренса Мерил Стрип в роли тёти Марч

в роли тёти Марч Трейси Леттс в роли мистера Дэшвуд

в роли мистера Дэшвуд Боб Оденкерк в роли отца Марча

в роли отца Марча Джеймс Нортон в роли Джона Брука

в роли Джона Брука Луи Гаррель в роли Фридриха Байера

в роли Фридриха Байера Крис Купер в роли мистера Лоренса

в роли мистера Лоренса Эбби Куинн в роли Энни

Дата выхода

Фильм вышел в США под Рождество и уже собрал лестные отзывы критиков и простых зрителей. Украинцам же придется немного подожать. Премьера в Украине запланирована на 30 января 2020 года.