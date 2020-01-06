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Золотой глобус 2020: Все победители от мира КИНО

10:10
Брэд Питт наконец-то сыграл в чем-то, за что можно получить Золотой глобус - фото 1
Брэд Питт наконец-то сыграл в чем-то, за что можно получить Золотой глобус

В ночь на понедельник, 6 января, стали известны победители 77 премии Золотой глобус. Кто из кинобизнеса была наиболее успешен в 2019 по мнению Голливудской ассоциации иностранной прессы - читайте на Без Табу.

Золотой глобус 2020 - награды в кинономинациях

Лучший фильм — драма: «1917».

Лучший фильм — комедия или мюзикл: «Однажды в Голливуде».

Золотой глобус 2020: Все победители от мира КИНО - фото 193890

Квентин Тарантино вновь в почете

Лучшая режиссура: Сэм Мендес («1917»).

Лучший актер в драматическом фильме: Хоакин Феникс («Джокер»).

Лучшая актриса в драматическом фильме: Рене Зеллвегер («Джуди»).

Лучший актер в комедии или мюзикле: Тэрон Эджертон («Рокетмен»).

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Аквафина («Прощание»).

Лучший актер второго плана: Брэд Питт («Однажды в Голливуде»).

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн («Брачная история»).

Лучший сценарий: Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде».

Лучшая музыка к фильму: Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»).

Лучшая песня: (I'M Gonna) Love Me Again («Рокетмен»).

Лучший анимационный фильм: «Потерянное звено».

Лучший фильм на иностранном языке: «Паразиты» (Parasite).

Стоит отметить, что фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" иностранная пресса дружно прокатила - он не получил ни одной из главных наград. Главными же триумфаторами Золотого глобуса 2020 стоит признать "Однажды... в Голливуде" и военную драму "1917".

Золотой глобус 2020: Все победители от мира КИНО - фото 193888

Старики-разбойники - фильм "Ирландец" Мартина Скорсезе "прокатили"

С победителями в основных номинациях телевизионной, то есть - сериальной части церемонии вы можете ознакомиться здесь. Также читайте список всех номинантов на Золотой глобус 2020 в киносегменте.

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