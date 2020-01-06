Золотой глобус 2020: Все победители от мира КИНО
В ночь на понедельник, 6 января, стали известны победители 77 премии Золотой глобус. Кто из кинобизнеса была наиболее успешен в 2019 по мнению Голливудской ассоциации иностранной прессы - читайте на Без Табу.
Золотой глобус 2020 - награды в кинономинациях
Лучший фильм — драма: «1917».
Лучший фильм — комедия или мюзикл: «Однажды в Голливуде».
Квентин Тарантино вновь в почете
Лучшая режиссура: Сэм Мендес («1917»).
Лучший актер в драматическом фильме: Хоакин Феникс («Джокер»).
Лучшая актриса в драматическом фильме: Рене Зеллвегер («Джуди»).
Лучший актер в комедии или мюзикле: Тэрон Эджертон («Рокетмен»).
Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Аквафина («Прощание»).
Лучший актер второго плана: Брэд Питт («Однажды в Голливуде»).
Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн («Брачная история»).
Лучший сценарий: Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде».
Лучшая музыка к фильму: Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»).
Лучшая песня: (I'M Gonna) Love Me Again («Рокетмен»).
Лучший анимационный фильм: «Потерянное звено».
Лучший фильм на иностранном языке: «Паразиты» (Parasite).
Стоит отметить, что фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" иностранная пресса дружно прокатила - он не получил ни одной из главных наград. Главными же триумфаторами Золотого глобуса 2020 стоит признать "Однажды... в Голливуде" и военную драму "1917".
Старики-разбойники - фильм "Ирландец" Мартина Скорсезе "прокатили"
С победителями в основных номинациях телевизионной, то есть - сериальной части церемонии вы можете ознакомиться здесь. Также читайте список всех номинантов на Золотой глобус 2020 в киносегменте.