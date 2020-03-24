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Олимпиада-2020 переносится из-за пандемии коронавируса

16:20
Олимпиады в этом году не будет - фото 1
Олимпиады в этом году не будет

Во вторник, 24 марта, организаторы Олимпийских игр в Токио приняли принципиальное решение о судьбе Олимпийских игр, которые должны были стартовать в июне.

Как утверждает премьер-министр Японии Синдзьо Абэ, решение о переносе соревнований на 2021-й год утвердили чиновники Международного олимпийского комитета.

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- Я предложил отложить соревнования в следующий год, а президент МОК Томас Бах ответил стропроцентным согласием, - подчеркнул глава японского правительства.

Как известно, аналогичное решение об отмене было принято и футбольными организациями в Европе. Так, миллионам фанатов ради их же здоровья придется подождать с Евро-2020, а чемпионаты всех стран ЕС отложены на неопределенный срок. Это же касается Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По состоянию на сегодня коронавирус COVID-19 диагностировали у более 390 тысяч человек. Более 17 тысяч умерли от пневмонии, которую вызывает вирус, и сопутствующих заболеваний.

Лидером по количеству заразившихся людей по-прежнему выступает Китай - 81 тысяча человек. На втором месте - Италия, власти которой провтыкали вводить органичительные меры до начала вспышки. Из-за этого менее чем за месяц болезнь распространилась на 63 тысячи людей. Третье место в антирейтинге занимают США с 46 тысячами официально подтвержденных диагнозов.

Позицию Украины по показателю заразившихся узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

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