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Официальная статистика заражений коронавирусом снова выросла

09:20
Коронавирус заражает все большее количество украинцев - фото 1
Коронавирус заражает все большее количество украинцев

За минувшие сутки в лабораториях сумели подтвердить еще несколько сотен положительных тестов зараженных украинцев. При этом цифра заболевший, в принципе, не отличается от количества новых обнаруженных случаев болезни за последнюю неделю.

В принципе, с самого начала вспышки в Украине наши лаборатории подозрительно проводили плюс минус одинаковое количество зараженных с единственной лишь разницей в том, что в какие-то периоды цифа переваливала за показатель в полтысячи.

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В среду, 27 мая, в Центре общественного здоровья заявили о том, что общее количество зафиксированных зараженных в нашей стране приближается к показателю в 22 тысячи - 21905 человек.

"За минувшие сутки зафиксирован 321 новый случай инфицирования COVID-19. 14 человек умерли, а 420 - выздоровели", - отметили в ЦОЗ.

В общей же сложности с начала прихода пандемии в Украину от коронавируса умерли 658 человек. Количество оправившихся от болезни составило 7995 человек.

Официальная статистика заражений коронавирусом снова выросла - фото 200604

Примечательно, что не смотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.

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