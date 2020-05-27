Официальная статистика заражений коронавирусом снова выросла

Коронавирус заражает все большее количество украинцев

За минувшие сутки в лабораториях сумели подтвердить еще несколько сотен положительных тестов зараженных украинцев. При этом цифра заболевший, в принципе, не отличается от количества новых обнаруженных случаев болезни за последнюю неделю.

В принципе, с самого начала вспышки в Украине наши лаборатории подозрительно проводили плюс минус одинаковое количество зараженных с единственной лишь разницей в том, что в какие-то периоды цифа переваливала за показатель в полтысячи.

В среду, 27 мая, в Центре общественного здоровья заявили о том, что общее количество зафиксированных зараженных в нашей стране приближается к показателю в 22 тысячи - 21905 человек.

"За минувшие сутки зафиксирован 321 новый случай инфицирования COVID-19. 14 человек умерли, а 420 - выздоровели", - отметили в ЦОЗ.

В общей же сложности с начала прихода пандемии в Украину от коронавируса умерли 658 человек. Количество оправившихся от болезни составило 7995 человек.

Примечательно, что не смотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.