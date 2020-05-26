Пока нельзя, но скоро будет можно: Степанов заявил об открытии всех ресторанов и кафе

Степанов знает, когда "ситуация позволит открывать рестораны"

Министр здравоохранения Максим Степанов, под чьим руководством связанный с пандемией коронавируса кризис только лишь усугубился объявил о том, что уже в ближайшее время всем заведениям общественного питания могут разрешить работать в обычном режиме.

Правда, в данный момент, по словам чиновника, эпидемиологическая ситуация не позволяет ресторанам и кафе работать.

И хотя даже по официальной статистике ситуация в Украине развивается не слишком интенсивно, но каждый день движется в худшую сторону, Степанов сумел назвать дату, когда заведения общепита откроются.

- Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас, кроме того, работа навынос. Что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это возможно начиная с 10 июня, - заявил министр. - Мы с пониманием относимся к просьбе украинских предпринимателей о полноценному открытию, но эпидемиологическая ситуация и карантин не позволяют полноценно открыть этих заведения.

Как может в лучшую сторону измениться ситуация всего лишь за 15 дней при фактически полном нарушении карантинных мер населением, отсутствии обсервации для приехавших из-за границы, тотальном не тестировании людей, непонятно.

Напомним, период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.