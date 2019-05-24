Обвиняемого в госизмене экс-главу Генштаба выпустили на свободу

Владимир Замана больше не за решеткой

В пятницу, 24 мая, генерал-полковник Владимир Замана, которому инкриминируют государственную измену и участие в развале украинской армии, оказался не в СИЗО, а на воле.

К решению выпустить зашкваренного бывшего главу Генштаба Вооружённых сил пришли служители Фемиды Апелляционного суда Киева, которые отменили решение своих коллег из Печерского райсуда об аресте Заманы.

Об освобождении сообщили на странице деятеля в Facebook.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала", – сказано в сообщении.

Как известно, 25 февраля военная прокуратура совместно с СБУ задержали Заману за госизмену.

Его подозревают в том, что с 2010-го по 27 февраля 2014 года он якобы принимал "противоправные управленческие решения и осуществлял незаконные действия по изменению системы управления войсками, что привело к снижению обороноспособности государства".

За госизмену генералу грозит до 15 лет тюрьмы. Тем не менее, его, скорее всего, не посадят.