Владимир Зеленский Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Обвиняемого в госизмене экс-главу Генштаба выпустили на свободу

16:00
Владимир Замана больше не за решеткой - фото 1
Владимир Замана больше не за решеткой

В пятницу, 24 мая, генерал-полковник Владимир Замана, которому инкриминируют государственную измену и участие в развале украинской армии, оказался не в СИЗО, а на воле.

К решению выпустить зашкваренного бывшего главу Генштаба Вооружённых сил пришли служители Фемиды Апелляционного суда Киева, которые отменили решение своих коллег из Печерского райсуда об аресте Заманы.

Кто последний - тот Замана: почему убийца армии будет мотать за всех

Об освобождении сообщили на странице деятеля в Facebook.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала", – сказано в сообщении.

Как известно, 25 февраля военная прокуратура совместно с СБУ задержали Заману за госизмену.

Его подозревают в том, что с 2010-го по 27 февраля 2014 года он якобы принимал "противоправные управленческие решения и осуществлял незаконные действия по изменению системы управления войсками, что привело к снижению обороноспособности государства".

За госизмену генералу грозит до 15 лет тюрьмы. Тем не менее, его, скорее всего, не посадят.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ВСУ Генштаб судья уголовное дело Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Тереза Мэй покидает пост премьера - фото 1
Тереза Мэй объявила об отставке из-за Brexit
13:00
Коломойский активно налаживает утраченные политические связи - фото 1
Коломойский сразу после возвращения катался к Авакову, Тимошенко и Грановскому (ВИДЕО)
10:00
МВФ примет решение по траншу только после выборов - фото 1
МВФ не будет работать с Украиной до выборов в Раду
Вчера, 21:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...