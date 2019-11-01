Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала обстрелы в зоне отступления ВСУ в Петровском

11:00
Бойцы ВСУ имеют все шансы отступать с позиций в Петровском под обстрелами - фото 1
Бойцы ВСУ имеют все шансы отступать с позиций в Петровском под обстрелами

Даже традиционно "слепые" наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли умолчать о том, что террористы нарушают перемирие в точках фронта, откуда по замыслу Зе команды должны уходить защитники Украины.

В отчете миссии Организации по безопаности и сотрудничеству в Европе за 29 октября указано, что путинские боевики несколько раз били по позициям ВСУ.

Вопреки обстрелам и обещаниям ждать неделю: у Золотого начался отвод войск

"Команда СММ слышала 2 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии около одного-двух километров к юго-западу в пределах участка разведения в районе Петровского. Кроме того, зафиксированы приблизительно три взрыва неопределенного происхождения вне участка разведения, но в пределах пяти километров от его края", - сказано в документе.

Исходя из того, что приказ на отведение войск в Золотом лидеры Зе команды отдали на основании фейковых рассказов ОБСЕ о перемирии, забив на зафиксированные СЦКК и Генштабом обстрелы, отступление ВСУ в Петровском после нарушений тишины в Петровском должны отложить.

Тем не менее, стремления к приостановке фактически одностороннего отхода с позиций у властей Украины нет. По крайней мере, в Золотом Луганской области наши военные уходят в поля с передовой, хотя оккупанты свои укрепрайоны не покидают.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал отступление в Петровском без стойкого перемирия в этом районе, а также каких-либо гарантий со стороны России. А президент Владимир Зеленский и вовсе назвал конкретную дату отвода бойцов ООС - 4 ноября.

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