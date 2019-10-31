Зеленский объявил дату начала отступления войск из Петровского

Зеленский считает, что отступать нужно побыстрее

В четверг, 31 октября, президент Украины заявил о том, что наши военные покинут очередной населенный пункт на Донбассе, хотя оккупанты до сих пор не выполнили взятых на себя обязательств ни в Станице Луганской, ни в Золотом-4.

Выступая на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президент Украины назвал точную дату, на которую намечен фактически однострононний отход с позиций.

- Мы начали разведение в Золотом-4 со своей стороны. Если все будет безопасно в Петровском в течение семи дней, то, мне кажется, 4 ноября, мы должны начать разведение и там, - отметил Зеленский.

Примечательно, что в том же Золотом никакой недели перемирия оккупанты не придерживались. Обстрелы шли даже в ночь перед отступлением украинских воинов в поля на необустроенные позиции.

В штабе ООС и СЦКК факт ведения огня в сторону ВСУ зафиксировали, но это никак не повлияло на решение Зе команды отступать.

Более того, позже у Зеленского пояснили, что обстрелов "не было", ведь их не зафиксировали вечно слепые наблюдатели ОБСЕ. Оказывается, в Офисе президента теперь отталкиваются от показаний сотрудничающих с оккупантами международников, а не от данных Генштаба.