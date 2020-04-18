"Никого не оттолкнем!": УПЦ МП снова призвала нарушать карантин

"Никого не оттолкнем!": УПЦ МП снова призвала нарушать карантин

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призвал верующих саботировать карантин ради получения Благодатного огня.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост иерарха в Facebook.

"Мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру. Каждый пришедший в этот храм сможет зажечь лампаду от привезённого со Святой Земли огня. Мы никого не оттолкнем, никого не обидим", - написал священнослужитель.

Отметим, что по данным Zn.ua митрополит Антоний болен коронавирусом. В УПЦ МП же эту информацию отрицают. Подробности читайте по ссылке.

Напомним, на Пасхальные праздники в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.

Православная Церковь Украины поддержала инициативу властей и выступила за домашнее празднования Пасхи.

А вот внушить это УПЦ МП оказалось гораздо сложнее: митрополит Онуфрий пообещал массовые собрания прихожан 19 апреля.