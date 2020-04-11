Епифаний обратился к верующим из-за Пасхи: Что изменится?

Епифаний обратился к верующим из-за Пасхи: Что изменится?

Глава ПЦУ Епифаний раскрыл детали празднования пасхальных праздников в Украине во время карантина.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на видеообращение митрополита.

"Завтра будем отмечать светлый праздник – Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение вербы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом", - отметил митрополит Киевский и призвал украинцев оставаться дома.

"Призываю всех вас постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием", - добавил Епифаний.

Отметим, что перед Пасхой в Украину попытаются вернуться около 200 тысяч граждан. Именно в этот период и ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.