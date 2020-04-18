Глава УПЦ МП Онуфрий подхватил коронавирус – СМИ

Глава УПЦ МП Онуфрий подхватил коронавирус – СМИ

Глава УПЦ МП Онуфрий был тайно госпитализирован в больницу с коронавирусом.

Об этом сообщает "Zn.ua" со ссылкой на инсайд.

"Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский”, - заявил источник.

В свою очередь пресс-служба УПЦ МП опровергает информацию о болезни митрополита Онуфрия.

"В настоящий момент Митрополит Онуфрий готовится к Литургии и встрече Воскресения Христова. Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к Пасхальной Божественной литургии. В Пасхальную ночь он возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 апреля глава УПЦ МП митрополит Онуфрий пообещал проведение массовых мероприятий на Пасху.

В этот же день он встретился с украинским олигархом Вадимом Новинским. Позже у последнего подтвердился коронавирус.