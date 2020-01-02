"Не можем запретить": Кулеба рассказал о прямых поставках газа из РФ

"Не можем запретить": Кулеба рассказал о прямых поставках газа из РФ

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о перспективах заключения договоров между украинскими компаниями и "Газпромом" по прямым поставкам российского газа.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую енергетику", - заявил министр, подчеркнув, что в теории такие соглашения все же возможны.

"Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома" в соответствии с их договоренностями, но "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам", - резюмировал Кулеба.

Напомним, 21 декабря 2019 г. был опубликован Минский газовый протокол, предусматривающий отзыв Украиной незавершенных исков в отношении ПАО "Газпром" и выплату последним 3 млрд долл. Позже упомянутые пункты соглашения стали воплощаться на практике.

27 декабря "Нафтогаз" сообщил о выплате Россией 2,9 млрд долл долга. 31 декабря исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко раскрыл детали пятилетнего контракта Украины и РФ по транзиту газа в Европу. Подробности читайте по ссылке.