Украина и РФ договорились по транзиту газа. Что известно?

Украина и Россия договорились по транзиту газа. Что известно?

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" заключили пятилетний контракт по транзиту газа в Европу.

Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко написал в Facebook.

"Подписали контракт на транзит. Я подписал в Вене в 14:30 (30 декабря – прим.ред.), а глава Газпрома Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге. Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования Правления и Наблюдательного Совета Нафтогаза, а также Кабмина", - заявил Витренко, перечислив "плюсы" соглашения.

"Интересы страны - это продолжение транзита, это получение денег сейчас, а не через год и тем более не через 3-7 лет. Тразит газа - это десятки тысяч рабочих мест. Это более низкие тарифы на газ для потребителей Украины. Это экономический рост. Это доходы государственного бюджета. Это геополитика и безопасность", - подчеркнул исполнительный директор.

Свою оценку контракту дал и премьер-министр Алексей Гончарук.

"В результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз подписали новый контракт:- на пять лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях.- минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб газа в первый год и 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше", - написал в Facebook глава Кабмина.

Напомним, Россия и Украина пытались договориться о транзите газа еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в данном вопросе. 21 декабря 2019 г. был опубликован Минский газовый протокол, предусматривающий отзыв Украиной незавершенных исков в отношении ПАО "Газпром" и выплату последним 3 млрд долл. Подробности читайте по ссылке.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, Россия и Украина пытались договориться о транзите газа еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в данном вопросе.

21 декабря 2019 г. был опубликован Минский газовый протокол, предусматривающий отзыв Украиной незавершенных исков в отношении ПАО "Газпром" и выплату последним 3 млрд долл. Подробности читайте по ссылке.