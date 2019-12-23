Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

Пять украинских компаний заключили контракты с Газпромом

14:30
Пять украинских компаний заключили контракты с Газпромом - фото 1
Пять украинских компаний заключили контракты с Газпромом

Пять украинских энергокомпаний подписали с Газпромом контракты о прямых поставках газа с 2020 г.

ФРГ озвучила новую дату строительства Северного потока-2

Об сообщает "Громадське" со ссылкой на источники на газовом рынке.

По данным СМИ, "прямые поставки газа станут возможными благодаря внедрению европейских принципов работы газового рынка. В частности, речь идет об анбандлинге (добровольном разделении на несколько меньших - прим. ред.) "Нафтогаза" и создании независимого оператора газотранспортной системы".

Отметим, что возможность заключения подобных договоров была предусмотрена Минским газовым протоколом, опубликованного 21 декабря 2019 г.

Согласно пунктам 1-3, сторонами допускалась возможность поставки газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе европейского хаба (NCG).

Напомним, Россия и Украина пытались договориться о транзите газа еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в данном вопросе.

21 декабря 2019 г. был опубликован газовый протокол, который предусматривал отзыв Украиной незавершенных исков в отношении ПАО "Газпром" и выплатой последним 3 млрд долл. Подробности читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Газпром газ Россия Новости
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
Одна группа людей готова к обмену – Пристайко - фото 1
Одна группа украинских пленных готова к обмену – Пристайко
13:30
Северный поток-2 возглавляет экс-агент "Штази" - СМИ - фото 1
"Северный поток-2" возглавляет экс-агент "Штази" - СМИ
10:30
Строительство Северного потока-2 затягивается на длительный период - фото 1
Русские грозят ответом США на санкции против "Северного потока-2"
Вчера, 16:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12:33
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав сериала Netflix
20 декабря, 11:55
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 декабря, 10:53
Загрузка...