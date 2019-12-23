Пять украинских компаний заключили контракты с Газпромом

Пять украинских компаний заключили контракты с Газпромом

Пять украинских энергокомпаний подписали с Газпромом контракты о прямых поставках газа с 2020 г.

Об сообщает "Громадське" со ссылкой на источники на газовом рынке.

По данным СМИ, "прямые поставки газа станут возможными благодаря внедрению европейских принципов работы газового рынка. В частности, речь идет об анбандлинге (добровольном разделении на несколько меньших - прим. ред.) "Нафтогаза" и создании независимого оператора газотранспортной системы".

Отметим, что возможность заключения подобных договоров была предусмотрена Минским газовым протоколом, опубликованного 21 декабря 2019 г.

Согласно пунктам 1-3, сторонами допускалась возможность поставки газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе европейского хаба (NCG).

Напомним, Россия и Украина пытались договориться о транзите газа еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в данном вопросе.

21 декабря 2019 г. был опубликован газовый протокол, который предусматривал отзыв Украиной незавершенных исков в отношении ПАО "Газпром" и выплатой последним 3 млрд долл. Подробности читайте по ссылке.