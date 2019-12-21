Украина отзовёт иски к Газпрому и отменит $ 7,4 млрд штраф - ФОТО

Украина отзовёт иски к Газпрому и отменит $ 7,4 млрд штраф - ФОТО

Украина отменит штраф "Газпрому" в размере $7,4 млрд и отзовет часть судебных исков в отношении российской компании.

Об этом говорится в Минском протоколе по газовым вопросам, обнародованном 21 декабря 2019 г.

"До 29. 12. 2019 г. ПАО "Газпром" и Украина заключат безотзывное мировое соглашение…. Такое мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех требований к Газпрому в рамках решения Антимонопольного комитета №18-р от 22 января 2016 года, включая штрафы (с учетом процентов, он составляет 7,4 млрд долл - прим. ред.) и выплату пени", - говорится в тексте.

Кроме того упомянутый протокол предлагает отменить все иски друг против друга, по которым не принято окончательных решений, в том числе и иски НАК "Нафтогаз Украины" на 12,2 млрд. долл и на 1, 33 млрд куб (без денежной оценки).

Отдельный пункт договора предусматривает заключение соглашения о транзите газа на 2020-2024 гг. с возможностью "продления сотрудничества" на аналогичных условиях "на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 гг".

И одна хорошая новость….

Согласно пункту 1.1. протокола, ПАО "Газпром" обязуется выплатить Украине 2,9 млрд долл в соответствии с решением Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма.

Напомним, что Россия и Украина пытались договориться о транзите газа еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в данном вопросе.