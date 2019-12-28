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"Газпром" выплатил "Нафтогазу" $3 млрд. Зеленский очень доволен - ФОТО

09:53
"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 3 млрд долл. Зеленский доволен - ФОТО - фото 1
"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 3 млрд долл. Зеленский доволен - ФОТО

ПАО "Газпром" выплатил НАК "Нафтогаз Украины" 2,9 млрд долл.

Пять украинских компаний заключили контракты с Газпромом

Об этом пресс-служба украинской компании сообщила в Facebook.

"Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 млрд долл. - остаток по решению арбитража. Суммарно Нафтогаз по результатам транзитного арбитража получил 5 млрд долл. Мы подтверждаем получение от Газпрома 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года", - говорится в сообщении Нафтогаза.

'Газпром' выплатил 'Нафтогазу' $3 млрд. Зеленский очень доволен - ФОТО - фото 193532

Отметим, что украинские власти очень благосклонно отреагировали на данное событие. Так, президент Украины Владимир Зеленский назвал это "еще одной победой".

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $ 2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутым договоренностям", - заявил гарант.

'Газпром' выплатил 'Нафтогазу' $3 млрд. Зеленский очень доволен - ФОТО - фото 193533

С президентом солидарен и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Победа, в которой я никогда не сомневался. Сегодня, как мы и договаривались, Нафтогаз Украины - Naftogaz получил от "Газпрома" $ 2,9 млрд долл компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Это доказывает правильность нашей стратегии - играть честно, выполнять европейские правила и твердо стоять за интересы Украины", - написал глава Кабмина в Facebook.

'Газпром' выплатил 'Нафтогазу' $3 млрд. Зеленский очень доволен - ФОТО - фото 193534

Напомним, Россия и Украина пытались договориться по газовому вопросу еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс".

21 декабря 2019 г. был опубликован Минский газовый протокол, предусматривающий отзыв Украиной незавершенных исков в отношении ПАО "Газпром" и выплату последним 3 млрд долл. Подробности читайте по ссылке.

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Новости Украина Нафтогаз Газпром Владимир Зеленский Алексей Гончарук
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