Не имеет отношения: ОПУ оправдал Ермака за пленки Лероса

Не имеет отношения: ОПУ оправдал Ермака за пленки Лероса

Офис президента Украины официально заявил о невиновности брата главы ОПУ Дениса Ермака.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежение", - заявили в ОПУ и попросили дождаться результатов следствия.

"Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей. Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - это главное", - подчеркнули в ОПУ.

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ.

Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.

1 апреля сотрудники СБУ явились домой к "слуге народа" Гео Леросу. В этот же день Денис Ермак признал аутентичность скандальных записей.