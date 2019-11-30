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НАБУ взялось за "слуг народа". Что известно? – ФОТО

16:30
НАБУ взялось за "слуг народа". Что известно? – ФОТО - фото 1
НАБУ взялось за "слуг народа". Что известно? – ФОТО

НАБУ открыло дело на депутатов фракции "Слуга народа" за "получение зарплат в конверте".

НБУ подал в суд на Дубинского. Известно за что

Об этом депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко написал в Facebook.

НАБУ взялось за 'слуг народа'. Что известно? – ФОТО - фото 192105

"Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для «Слуг народа», которые раздавал Николай Тищенко. В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получение членами фракции "Слуга народа" неправомерной выгоды, другими словами – взятки", - заявил нардеп и добавил, что "украинцы должны знать, как именно команда новой власти забирает у людей средства к существованию".

НАБУ взялось за 'слуг народа'. Что известно? – ФОТО - фото 192106

Напомним, что слухи о коррупции в "Слуге народа" ходили и ранее.

НАБУ взялось за 'слуг народа'. Что известно? – ФОТО - фото 192108

Так, в октябре 2019 г. "зеленых нардепов" обвинили в провале антикоррупционного закона из-за полученной взятки.

НАБУ взялось за 'слуг народа'. Что известно? – ФОТО - фото 192109

В ответ нардепы Александр Дубинский и Давид Арахамия прошли проверку на "детекторе лжи". Однако "честность" полиграфа вызывает некоторые сомнения и вот почему (нажмите на ссылку).

НАБУ взялось за 'слуг народа'. Что известно? – ФОТО - фото 192107

В ноябре 2019 г. разгорелся другой скандал: "Слуга народа" Анна Скороход обвинила свою партию в давлении из-за "независимой политической позиции". Давиду Арахимии это заявление очень не понравилось и он связал депутатку с коррупцией. Больше об этом читайте здесь.

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