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Брали деньги за законы: САП открыла уголовное дело о взятках "Слуг народа"

12:40
11 Зе депутатов получили по 30 тысяч баксов взятки на каждого - фото 1
11 Зе депутатов получили по 30 тысяч баксов взятки на каждого

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировали уголовное производство о получении незаконной выгоды народными депутатами от партии "Слуга народа". Расследовать дело будут детективы НАБУ.

В среду, 23 октября, в САП объявили об открытии уголовного дела по факту совершения преступлений представителями Зе команды в парламенте.

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По данным следователей, 11 членов Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики получили по 30 тысяч долларов за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Имена депутатов в правоохранительном ведомстве не назвали, зато отметили, что возбудили производство из-за публикации новостей в СМИ.

Фактически же к уголовке привел внутренний скандал между мажоритарщиками Коломойского и депутатами-списочниками, которые сражаются между собой и за сферы влияния, и за продавливание нужных той или иной группе решений.

Причем отказ рекомендовать закон к принятию был выгоден соратнику Коломойского Александру Яценко, который может быть лишен баблишка если только законопроект заработает. Среди заартачившихся и не пустивших документ на голосование - скандальный Александр Дубинский, которого в ВР и называют человеком днепровского олигарха.

Более того, с заявлениями о получении взяток нардепами выступили сами "слуги народа", так что, де-факто, в партии Зеленского происходит весьма серьезный раскол.

- Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 368 УК Украины – "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение", - отметили в САП.

Если вину Дубинского и компании докажут, им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Правда, это попросту невозможно в современной Украине.

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Александр Дубинский САП уголовное дело Партия Слуга народа Новости
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