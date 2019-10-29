"Допрос" Дубинского организовал помощник Бужанского - СМИ

"Допрос" Дубинского организовал помощник Бужанского - СМИ

Намедни нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский прошел допрос на полиграфе. Для многих его результаты стали неожиданностью. Но как оказалось не все так просто.

По данным "Чесно", полиграф экс-журналиста организовал помощник нардепа Максима Бужанского, который к тому же ранее работал с "допрашиваемым" на "1+1" .

Примечательно, что в организации упомянутого шоу признался сам Сидоренко. Вот что он заявил одному из СМИ:

"Когда события стали разворачиваться и я увидел, что они выходят за какие-то рамки, я написал во вторник ночью Саше (Дубинскому - прим. ред.) с предложением пройти полиграф. И он ответил: "Не х.. делать". То есть согласился. Я сказал: "Все, я тебя понял, я все организую". Я обратился к ряду авторитетных полиграфологов, некоторые из них отказались, потому что боялись. А Виталий Опанасенко согласился сразу".

Отметим, что Александр Дубинский является не только однопартийцем Бужанского, но и его приятелем. Во время выборов в Раду, экс-журналист усиленно поддерживал своего товарища. Уже после победы они неоднократно выступали единым фронтом против тех или иных инициатив центрального руководства партии.

Напомним, намедни в стенах ВРУ разгорелся скандал: "слуг народа" обвинили в провале антикоррупционного закона из-за полученной взятки. Нардеп Александр Дубинский решил отбелить свое имя и пройти полиграф в прямом эфире. Что из этого получилось? Отвечаем на волнующие вопросы.