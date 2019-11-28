НБУ подал в суд на Дубинского. Известно за что

НБУ подал в суд на Дубинского. Известно за что

Национальный банк Украины подал в суд на "слугу народа" Александра Дубинского. Из-за "клеветы".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Соломенский районный суд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка", - говорится в сообщении учреждения.

Как уточняет НБУ, "рупор Коломойского" распространяет недостоверную информацию о преступной схеме руководства регулятора, которая "заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсаций из госбюджета".

"Для устранения необоснованных обвинений, которые клевещут на руководство НБУ и решение центробанка, Национальный банк требует от Александра Дубинского распространить опровержение на веб-ресурсах youtube.com и facebook.com", - подчеркнули в НБУ и выложили текст, который должен зачитать нардеп.

Отметим, что НБУ – не единственный недруг Дубинского. Ранее "слуга народа" неоднократно критиковал экс-главу МОЗ Уляну Супрун. Той критика пришлась не по душе и она подала в суд на политика.

Напомним, "допрос" Дубинского организовал помощник Бужанского.