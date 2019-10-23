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Дубинский брал взятки? Полиграф дал ответ (ВИДЕО)

Вчера, 23:00
Дубинский прошел полиграф. Что известно? (ВИДЕО) - фото 1
Дубинский прошел полиграф. Что известно? (ВИДЕО)

Намедни в стенах ВРУ разгорелся скандал: "слуг народа" обвинили в провале антикоррупционного закона из-за полученной взятки. Нардеп Александр Дубинский решил отбелить свое имя и пройти полиграф в прямом эфире. Что из этого получилось?

"Cлуг народа" проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Как сообщает "Громадське", во время допроса "слуга народа" ответил отрицательно нв вопрос о получении взятки в размере от 30-50 тыс. долл за провал законопроекта №2047 (О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости - прим. ред).

Дубинский брал взятки? Полиграф дал ответ (ВИДЕО) - фото 190037

Аналогичный ответ последовал и на вопрос о получении неправомерной выгоды при голосовании вообще. Правду ли сказал подозреваемый? По словам полиграфолога "да": Дубинский денег не брал и процедуре допроса не препятствовал.

"Хочу коротко сказать, чтобы не затягивать процедуру. По данному инциденту лицо не скрыло каких-то вещей, которые ему вменяют. Он не причастен, допустим, ни к той деятельности в целом, ни к конкретному инциденту данного законопроекта", - заявил специалист.

хочу коротко сказать, чтобы не затягивать процедуру. По данному инциденту лицо не скрыло каких-то вещей, которые ему вменяют. Он не причастен, допустим, ни к той деятельности в целом, ни к конкретному инциденту данного законопроекта",
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/dubinskiy-proshel-test-na-poligrafe-1370337.html

Напомним, 23 октября САП открыла дело в отношении 11 депутатов финкомитета ВРУ, которые отказались голосовать за законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Сразу после разглашения скандала президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов пройти полиграф. Часть из них (Александр Дубинский, например - прим. ред.) ответила согласием. А вот Антон Яценко, с которым и связывают нашумевшую преступную схему, отказался от допроса. Подробности по ссылке.

 

 

 

 

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Партия Слуга народа Александр Дубинский допрос Новости Украина
Громадське
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