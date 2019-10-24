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Представил Медведчука: Арахамию сильно задел полиграф

21:40
Представил Медведчука: Арахамию сильно задел полиграф - фото 1
Представил Медведчука: Арахамию сильно задел полиграф

В четверг, 24 октября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел полиграф. Успешно ли? Ведь его "задел" сам Виктор Медведчук!

"Cлуг народа" проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным источника, нардеп успешно прошел детектор лжи. Но не обошлось без курьезов.

"Единственное, что его (Арахамию - прим. ред.) задело – идеологический вопрос, когда я спросил: Принимали ли вы деньги от представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь"? Это политический нонсенс, чтобы это имело место быть, поэтому это очевидно ложно-положительная реакция", - заявил полиграфолог Виталий Опанасенко.

Сам же Давид Арахамия объяснил свою "положительную реакцию" на каверзный вопрос сильным воображением.

"Я представил себе Медведчука, который дает мне деньги", - рассказал политик.

Напомним, что Давид Арахамия должен был пройти тест 23 октября, однако у полиграфологов не хватило времени для него. Зато с этой задачей успешно справился Александр Дубинский. А вот насколько успешно – читайте на БЕЗ ТАБУ.

 

 

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Партия Слуга народа Давид Арахамия допрос Новости Украина
Украинская правда
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