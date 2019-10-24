Представил Медведчука: Арахамию сильно задел полиграф

Представил Медведчука: Арахамию сильно задел полиграф

В четверг, 24 октября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел полиграф. Успешно ли? Ведь его "задел" сам Виктор Медведчук!

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным источника, нардеп успешно прошел детектор лжи. Но не обошлось без курьезов.

"Единственное, что его (Арахамию - прим. ред.) задело – идеологический вопрос, когда я спросил: Принимали ли вы деньги от представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь"? Это политический нонсенс, чтобы это имело место быть, поэтому это очевидно ложно-положительная реакция", - заявил полиграфолог Виталий Опанасенко.

Сам же Давид Арахамия объяснил свою "положительную реакцию" на каверзный вопрос сильным воображением.

"Я представил себе Медведчука, который дает мне деньги", - рассказал политик.

Напомним, что Давид Арахамия должен был пройти тест 23 октября, однако у полиграфологов не хватило времени для него. Зато с этой задачей успешно справился Александр Дубинский. А вот насколько успешно – читайте на БЕЗ ТАБУ.