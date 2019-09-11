НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина. В чем они "виноваты"?

НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина. В чем они "виноваты"?

НАБУ открыло уголовное дело против главы "ЕС" Петра Порошенко и экс-министра МИД Павла Климкина.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на ответ бюро.

По данным источника, производство открыто по постановлению суда.

"В связи с вышеизложенным детектив Национального бюро 23.08.2019 внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г. Киева", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что 15 июля некое лицо обвинило упомянутых политиков в злоупотреблении властью (ст. 364 УКУ "Злоупотребление властью или служебным положением"). Ровно через месяц Соломенский суд Киева удовлетворил данное прошение и обязал НАБУ "не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении".

Отметим, что именем Петра Порошенко итак уже интересуется следствие, а конкретно ГБР.

В отношении политика бюро открыло уже как минимум 13 производств. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров.

Сам же политик все обвинения отметает, заявляя, что никаких дел против него не существует и что ГБР действует по наводке вышеупомянутого Портнова.

Аналогичной точки зрения (по вопросу дел - прим. ред.) ранее придерживался и Юрий Луценко. По его словам, Порошенко проходит во всех делах в качестве свидетеля и подозрений ему никто не вручал.

Напомним, суд разрешил проверить Порошенко на полиграфе.