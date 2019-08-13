Суд разрешил проверить Порошенко на полиграфе

Порошенко будут допрашивать

Суд дал разрешение на проведение проверки пятого президента Украины Петра Порошенко на полиграфе.

Об этом Общественному сообщили в пресс служба Центрального аппарата Государственного бюро расследований.

"Суд дал разрешение на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но прохождение полиграфа может состояться только при его согласии", - заявили в ГБР.

Как известно, 12 августа Порошенко приходил на допрос в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

По словам руководителя ГБР Романа Трубы, допрос Порошенко длился два часа. Труба также заявил, что следующий допрос, возможно, будет проведен с применением полиграфа.

В ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, Порошенко проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

Напомним, 25 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о продаже завода "Кузница на Рыбацком". После допроса Порошенко в ГБР на него пытались напасть.