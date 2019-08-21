Открыть дело на Климкина: суд вынес вердикт

Открыть дело на Климкина: суд вынес вердикт

Соломенский суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении главы МИД Павла Климкина и Петра Порошенко.

Об этом говорится в постановлении Фемиды.

По данным источника, 15 июля некое лицо обвинило политиков в злоупотреблении властью (ст. 364 УКУ ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Ровно через месяц суд удовлетворил данное прошение и обязал НАБУ "не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении".

Отметим, что на данный момент имя Петра Порошенко и так фигурирует в 12 производствах ГБР. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров. Сам экс-гарант все обвинения отрицает.

Что касается Павла Климкина, то первоначально Владимир Зеленский достаточно хорошо отзывался о его работе. Однако после провала с освобождением наших моряков, между главой МИД и ОП произошел окончательный раскол.

Все попытки уволить дипломата заканчивались ничем, однако уже этой осенью МИД ждут кардинальные изменения. Предположительно, Климкина заменит Вадим Пристайко.

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