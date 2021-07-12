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На парламентських виборах у Молдові переміг здоровий глузд

14:02
Молдова зробила вірний вибір - фото 1
Молдова зробила вірний вибір / фейсбук Майї Санду

Минулої неділі, 11 липня, в Молдові пройшли вибори до парламенту - на них впевнену перемогу здобула партія чинного прозахідного президента - Майї Санду.

Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 99,53% виборчих бюлетенів на дострокових парламентських виборах. За попередніми підрахунками, лідирує партія чиного президента Маї Санду «Дія і солідарність» (PAS), яка набирає 52,51% голосів виборців.

На другому місці, за даними ЦВК, передвиборний блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) з 27,37% голосів, на третьому - партія «Шор», за яку проголосували 5,78% виборців.

Решта партій, згідно з попередніми даними, не проходить до парламенту. Зокрема, блок «Ренато Усатого» набрав 4,11% голосів, партія «Платформа Гідність і правда» (DA) - 2,34%. Решта кандидатів набрали менш ніж 2% голосів виборців.

Всього у виборчому списку були представлені 20 партій, два блоки та один незалежний кандидат.

Загалом на виборах проголосували понад 1,477 млн виборців - 48,41% від загальної кількості громадян, які мають право голосу. За кордоном уже проголосували більше 212 145 громадян.

Перемога прозахідних сил унеможливлює проросійський реванш додонівців і дає надію на позитивні зміни в Молдові.

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Укрінформ
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