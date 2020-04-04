МОЗ определил пик зверства COVID-19 в Украине: Что известно?

МОЗ определил пик зверства COVID-19 в Украине: Что известно?

Отечественный Минздрав определил предполагаемый пик пандемии коронавируса в Украине.

Об этом заявил замглавы МОЗ Виктор Ляшко.

"Не поддавайтесь чувству ложной безопасности, и на период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещайте общественные заведения без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Уже с 14-15 апреля Минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов ", - заявил главный санитарный врач Украины.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.