Пандемия коронавируса Карантин в Украине Пожар в Чернобыле Владимир Зеленский война на Донбассе

МОЗ обновил данные по COVID-19 в Украине: Что изменилось?

10:15
МОЗ обновил данные по COVID-19 в Украине: Что изменилось? - фото 1
МОЗ обновил данные по COVID-19 в Украине: Что изменилось?

В среду, 22 апреля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

МОЗ выступил за продление карантина в Украине: Раскрыты детали

Об это сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

МОЗ обновил данные по COVID-19 в Украине: Что изменилось? - фото 198988

"По состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 174 летальных, 424 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев", - говорится в сообщении.

МОЗ обновил данные по COVID-19 в Украине: Что изменилось? - фото 198987

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Саакашвили станет вице-премьером: в "Слуге народа" вынесли вердикт – СМИ - фото 1
Саакашвили станет вице-премьером: в "Слуге народа" вынесли вердикт – СМИ
14:26
Мэр Ивано-Франковска потребовал выселить всех ромов: Причина неизвестна - фото 1
Мэр Ивано-Франковска потребовал выселить ромов из города: Причина неизвестна
14:00
Кабмин продлил карантин: Что изменится? - фото 1
Кабмин продлил карантин в Украине: Что изменится?
13:39
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
14:30
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30